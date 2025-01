Após um ano de indecisão, Gabigol é anunciado como atacante do Cruzeiro

Após o contrato com o Flamengo terminar no dia 31 de dezembro, o atacante Gabriel Barbosa Almeida, conhecido como Gabigol, foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro por quatro temporadas.

Antes de Gabigol, o Cruzeiro confirmou os seguintes reforços: os atacantes Bolasie, ex-Criciúma, e Dudu, que estava no Palmeiras, o meia Rodriguinho, que defendeu o América-MG, e o volante Christian, que vem do Athletico-PR.

Conforme o Globo Esporte, Gabriel Barbosa, sempre foi um desejo do dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço. Ele vinha tecendo elogios ao atacante desde a janela de transferências de junho, quando informou que não teria condições de investir para contratar o jogador naquele momento.

A posição de atacante é o ponto de atenção principal do Cruzeiro para a nova temporada. Em diversos momentos, Pedro Lourenço disse que buscava um homem-gol para a equipe. Na última semana, voltou a ressaltar este desejo.

Gabigol é ídolo do Flamengo. Em seis anos, marcou 160 gols em 305 jogos pelo time rubro-negro. Ganhou, entre outros títulos, duas taças da Conmebol Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).

O atacante terá um dos maiores salários do futebol brasileiro, além de inclusão de bônus e prêmios por desempenho durante o vínculo com o Cruzeiro. Houve longa negociação para renovação do contrato com o Flamengo, mas sem acordo entre as partes, abrindo espaço para o acerto com a Raposa.

