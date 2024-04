Após vitória do Santos, Neymar diz que quer voltar para o clube

O Santos venceu o Palmeiras na Vila Belmiro ontem (31), com o placar de 1 a 0 pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. A partida contou com a presença de Neymar, que carregou a taça da competição na cerimônia de abertura.

Segundo o UOL, após o jogo, o craque brasileiro teria ido ao vestiário do Santos conversar com jogadores do atual elenco, e nesse momento Neymar revelou que deseja ingressar à equipe em 2025.

A ideia de Neymar é voltar para o Santos na metade do ano que vem, quando encerra seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Mas nada foi confirmado pelo jogador, sua família, ou assessoria.

A partida de volta da final do Paulistão será no dia 7 de abril, no Allianz Parque.

