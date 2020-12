Vídeo: “Aquele cara preto”, frase racista de árbitro faz jogadores abandonarem o campo

Jogadores do PSG e do Istanbul Basaksehir abandonaram o campo no meio do primeiro tempo no jogo desta terça-feira (8), após uma suposta ofensa racista do quarto árbitro romeno Sebastian Coltescu contra o camaronês Pierre Webó, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca.

Em um diálogo do Demba Ba com o quarto árbitro da partida, é possível perceber o questionamento sobre a fala racista do árbitro. “Você não fala ‘aquele cara branco’, você fala ‘aquele cara’. Porque então vai falar ‘aquele cara preto’?!”.

O jogo foi adiado pela confederação. O protesto dos jogadores está sendo considerado um momento histórico nas redes sociais, fazendo desse um dos assuntos mais comentados no Twitter, ficando no trend topics mundiais.

Assista ao vídeo do diálogo citado:

Deixe seu Comentário

Leia Também