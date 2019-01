Aquidauanense está eliminado da Copinha

Aquidauanense perde pelo placar de 4 a 1 para o Jacobina (BA), e acaba eliminada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O jogo foi pela terceira e última rodada da primeira fase da competição, que foi disputada em Diadema (SP), e com uma temperatura de 31ºC, a equipe de Aquidauana não suportou a pressão da lanterna da competição, que termina a competição com três pontos conquistados.

Antes dos 30 minutos da primeira etapa, o time baiano havia marcado três vezes, com João e Sarony que marcou duas vezes. Já no segundo tempo, o Aquidauanense tentou uma reação e descontou com Henrique, mas nos acréscimos o Jecobina fez mais um e fechou o placar em 4 a 1.

As duas equipes somam três pontos e possuem uma vitória na competição, mas a equipe sul-mato-grossense leva vantagem no critério de desempate, que é o saldo de gols de menos três, sofrendo um gol a menos que o time baiano e fica na terceira colocação. Somente as duas primeiras de cada grupo avança de fase.

