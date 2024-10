Vazam fotos de Matheus Gonçalves, do Flamengo, em motel com amante; veja

O portal Leo Dias divulgou, nesta quarta-feira (23), uma foto do atacante do Flamengo, Matheus Gonçalves, em uma banheira de motel com a amante. O nome da mulher não foi divulgado.

A infidelidade do atleta teve início recentemente. Em junho deste ano, ele teria engatado o relacionamento com a mulher da foto. Os dois se conheceram no Ninho do Urubu, e rapidamente se tornaram amigos, até começarem a sair como um casal.

Durante toda a relação, o jogador teria afirmado ser solteiro. Mas ainda de acordo com o portal, ele vive um relacionamento com Maria Eduarda, que nas redes sociais se apresenta como Duda Britto.

Após um terceiro encontro com o jogador, a amante passou a desconfiar que Matheus teria namorada. E através de uma investigação pessoal, ela descobriu que o atleta não era solteiro, e que na verdade tinha um relacionamento com Duda.

As imagens da traição teriam sido gravadas por uma amiga da amante, que estava presente no motel para participar do momento. Não demorou muito para os registros da noite vazarem em grupos do WhatsApp.

Matheus é uma das grandes revelações da base do Flamengo. Durante a carreira, o atacante foi destaque e multicampeão pelo Rubro-Negro, tendo a maior conquista o título do Mundial sub-20 de 2024. Aos 19 anos, atualmente, ele integra o elenco profissional da equipe treinada por Filipe Luís.

