Aquidauanense joga nesta quinta com transmissão dos canais SporTV

O Aquidauanense volta a campo nesta quinta-feira, pela terceira rodada do grupo 29, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a vitória por 4 a 2 sobre o Água Santa no último domingo (6) deixou a equipe sul-mato-grossense com grandes chances de classificação.

O adversário será o Jacobina, a equipe da Bahia ainda não conquistou nenhum ponto no campeonato, a partida será realizada no Estádio Distrital Inamar, em Diadema.

O jogo começará às 12h30 (MS) e terá transmissão ao vivo do Canal SporTV2. O time de Aquidauana, precisa pontuar diante da equipe baiana e torcer para um tropeço do time paulista.

A classificação do grupo está com o Atlético Mineiro em primeiro luga com 6 pontos conquistados. Em segundo vem o Água Santa com 3 pontos a mesma pontuação do Aquidauanense, mas a equipe paulista fica a frente pelo critério de desempate e na última colocação está o Jacobina com duas derrotas em dois jogos.

Avançar de fase

Caso o Água Santa vença o Atlético Mineiro, o Aquidauanense precisa sempre fazer dois gols a mais para conquistar a vaga.

Em caso de empate da equipe paulista, uma vitória simples da a classificação para os sul-mato-grossense.

Em caso de derrota, o time de Aquidauana se classifica caso o Galo vença o Água Santa por mais de dois gols de diferença em relação ao outro jogo do grupo.

