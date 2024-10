Foram prorrogadas as inscrições para o 2º Torneio Centro-Oeste de Futebol de Mesa

O 2º Torneio Centro-Oeste de Futebol de Mesa acontecerá de 16 a 17 de novembro, em Campo Grande. E as inscrições foram prorrogadas para até 10 de novembro. A inscrição pode ser feita por aqui.

Podem participar atletas federados e não-federados de todas as regiões do país. Menores de 18 anos estão isentos da taxa de inscrição.

Mais de 20 competidores já estão confirmados no torneio, sendo alguns de outros Estados como Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

O evento está sob responsabilidade da Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems), com participação das federações goiana e brasiliense. A competição será realizada no Shopping Bosque dos Ipês.

