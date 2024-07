Argentinos dão a volta por cima e vencem o Iraque no segundo jogo deles nas Olimpíadas

A Argentina venceu o Iraque por 3 a 1 neste sábado (27), no Groupama Stadium, em Lyon, na segunda partida válida pelos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Os argentinos saíram na frente com gol de Almada e os iraquianos empataram com Aymen Hussein. Na segunda etapa, Gondou e Ezequiel Fernández garantiram a primeira vitória da equipe de Javier Mascherano nos Jogos.

A vitória da Argentina sobre o Iraque coloca a equipe de Mascherano na liderança do Grupo B do futebol masculino nas Olimpíadas. Empatados em pontos com os adversários de hoje, os argentinos possuem um número maior de gols marcados.

A Argentina depende do resultado de Marrocos x Ucrânia para saber se dorme na primeira ou segunda posição do seu grupo. Isso após a polêmica do primeiro jogo dos argentinos, na qual foram derrotados por 2 a 1 pelos marroquinos, após duas horas de partida paralisada.

