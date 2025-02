Arthur Elias convoca Seleção feminina para período de treinos; veja

O técnico da Seleção Brasileira feminina, Arthur Elias, anunciou nesta quinta-feira (6) a convocação de 30 jogadoras para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

A preparação acontecerá entre os dias 17 e 26 de fevereiro, durante a primeira Data Fifa de 2024.

A lista conta com 16 atletas que atuam no exterior e 14 em clubes brasileiros. A principal novidade é a atacante Gláucia, do Flamengo, que recebeu a sua primeira convocação para a equipe principal aos 32 anos, após passagens pelas seleções sub-17 e sub-20 no início da carreira.

Lista de convocadas

Goleiras: Lorena (Kansas), Natascha (Palmeiras), Camila (Cruzeiro) e Claudia (Fluminense).

Laterais: Fê Palermo (Palmeiras), Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Bia Menezes (São Paulo).

Zagueiras: Isa Haas (Cruzeiro), Antônia (Real Madrid), Lauren (Atlético de Madrid), Kaká (São Paulo), Tarciane (Lyon) e Mariza (Corinthians).

Meias: Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras), Ary Borges (Racing Louisville), Gabi Zanotti (Corinthians), Ana Vitória (Atlético de Madrid) e Vic Albuquerque (Corinthians).

Atacantes: Aline Gomes (North Carolina), Gio (Atlético de Madrid), Marília (Cruzeiro), Priscila (Club América), Amanda Gutierres (Palmeiras), Ludmila (Chicago), Jheniffer (Tigres), Gláucia (Flamengo), Kerolin (Manchester City) e Adriana (Al-Khadeesh).

O Brasil não disputará partidas nesta Data Fifa, mas já tem dois amistosos marcados contra os Estados Unidos em abril. O foco do período de treinos será a preparação para a Copa América 2025, que acontecerá em julho, no Equador.

