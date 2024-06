Atleta de MS faz almoço solidário para competir no Mundial de Jiu-Jitsu; ajude

Premiada no Estado, a Sul-mato-grossense Thalyta Yasmin da Silva, de 16 anos, vai participar do Mundial de Jiu-Jitsu Desportivo 2024, que será disputado no Rio de Janeiro, de 20 a 21 de julho na Arena da Juventude, em Deodoro. Para bancar os gastos a lutadora fará um almoço solidário.

Será a 9ª etapa do Circuito Mineirinho e, para representar MS, Thalyta precisa pagar a inscrição, hospedagem, viagem e demais gastos. Sem apoio ou patrocínio, a família da adolescente fará um almoço solidário neste domingo (30), com direito a flashback.

A ideia surgiu dos pais da atleta, que apoiam a filha em várias disputas regionais. Por não terem o dinheiro necessário para arcar com todos os gastos da competição, contam com o apoio de amigos e desconhecidos.

Além da inscrição, que custa entre R$ 176 a R$ 470 (dependendo do lote), Thalyta precisa pagar R$ 55 da filiação, sem contar passagens, alimentação e hospedagem.

Faixa azul, a jovem lutadora já conquistou medalha em várias competições estaduais, entre elas na 3ª Copa Grande Mestres, no Estadual, na competição em Jardim e no Circuito Pantaneiro.

"Meu sonho é ser reconhecida dentro e fora de MS, competir vários campeonatos importantes, não é fácil continuar, mas quando você entra no tatame é uma sensação tão boa, uma paz", contou ela.

Para comprar o convite do almoço solidário e poiar a ida de Thalyta ao Mundial deste ano, basta entrar em contato com os pais da atleta, por meio do telefone (67) 99958-7319. Ajude!

Com informações do ge

