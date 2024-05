Atleta Sul-mato-grossense de Judô representará o Brasil na Áustria em junho

A atleta Nathália Camilly Gomes vai representar Mato Grosso do Sul e o Brasil no Estágio Internacional Sub-21 de Judô, em Graz, na Áustria, de 29 de maio a 5 de junho. Durante o evento, haverá também a disputa de campeonato internacional e a atleta Sul-mato-grossense vai em busca de classificação para o Mundial da modalidade.

O Estágio Internacional consiste em uma competição e treinamento feito com atletas convocados pela CBJ (Confederação Brasileira de Judô). A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), apoia a judoca, que treina na Associação Atlética Judô Futuro, de Campo Grande.

Nathália tem 19 anos e começou no esporte aos 12 anos. Sua primeira medalha a nível nacional foi no Meeting da CBJ, faturando a prata, em 2023. Depois disso, foram várias vitórias que levaram a atleta a conquistar o segundo lugar no ranking brasileiro. Agora, espera estar entre as primeiras colocações no Estágio Internacional para conquistar a tão sonhada vaga mundial.

“Eu comento com meu pai que essa medalha do Meeting foi uma medalha de abertura, porque a partir de 2023 e dessa competição, eu comecei a classificar e sempre estar no pódio do sub-21. Então, foi uma temporada muito boa pra mim”, disse a atleta.

Ela relata ainda sobre o preparo para a competição internacional. “Estamos revendo bastante a parte técnica, visto que essa competição é uma competição de nível internacional fortíssima. Assim como todos os atletas que vão para representar seus estados e o Brasil, também quero poder mostrar o meu melhor judô e dar o meu melhor para essa competição, espero conseguir não somente medalhas, mas também muita experiência”.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o campeonato é muito importante e coloca Mato Grosso do Sul, mais um vez, em destaque. “Nós da Fundesporte estamos orgulhosos de poder apoiar nossos jovens atletas em suas jornadas rumo ao sucesso. É o nome de Mato Grosso do Sul que a Nathália está levando para fora e para nós isso é muito gratificante”, finalizou.

