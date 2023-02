Atleta sul-mato-grossense de taekwondo busca vaga nas Olimpíadas de Paris

Com as Olimpíadas de Paris-2024 se aproximando, muitos estão procurando a sonhada vaga em uma das maiores competições esportivas do mundo, e esse é o caso do sul-mato-grossense Luiz Felipe de Almeida Aquino, de 18 anos, atleta de taekwondo que embarca nesta quarta-feira (22) rumo à América do Norte, onde disputará o Canadá Open e o US Open.

O Canada Open será realizado nos dias 24 e 25 de fevereiro, em Vancouver, no Canadá, e o US Open na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 3 e 5 de março.

O atleta conta com apoio, além de seu técnico Fábio Costa, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

Representando o Estado na seleção brasileira de taekwondo, o sul-mato-grossense lutou em cinco campeonatos internacionais, no Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, Chile e Bósnia e Herzegovina, faturando quatro medalhas, um ouro e três bronzes, e 45,92 pontos no ranking da federação internacional.

“A meta é chegar entre os 20 melhores do ranking para disputar o Grand Prix, evento mais fechado onde se encontram os melhores atletas. Através disso vamos em busca das medalhas para que consiga a pontuação necessária para disputar a Olimpíada”, destaca o técnico Fábio Costa.

Além das competições, o atleta tem participará de treinamentos de campo da seleção brasileira, por meio do Projeto Radar da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd), na Holanda, França e Bélgica.

