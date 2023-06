Atletas sul-mato-grossenses faturam 58 medalhas no Brasileiro de Kickboxing

Representaram o estado de Mato Grosso do Sul na 32ª edição do Campeonato Brasileiro Adulto de Kickboxing, 108 atletas e 12 técnicos, de 14 municípios. Eles conquistaram 58 medalhas, sendo 18 de ouro, 21 de prata e 19 de bronze na competição realizada em Curitiba.

Para participar do evento, a equipe sul-mato-grossense teve apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Os 58 pódios asseguraram Mato Grosso do Sul na sexta colocação geral entre as unidades federativas. De acordo com a FKBMS (Federação de Kickboxing de Mato Grosso do Sul), esta é a melhor colocação até hoje. Em 2021, o estado terminou em oitavo lugar. Participaram atletas dos municípios de Água Clara, Anaurilândia, Bataguassu, Caarapó, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Itaporã, Ladário, Maracaju, Paranhos, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Terenos.

Um dos destaques na capital paranaense foi Anderson Ramos da Mota. Representando a academia Nova Era Top Team, o lutador sul-mato-grossense de 37 anos alcançou dois ouros e uma prata, respectivamente nos estilos point fighting, light contact e kick light, pela categoria até 89 kg, na faixa preta.

O atleta foi convocado pela CBKB (Confederação Brasileira de Kickboxing) para competir no Campeonato Mundial Wako Sênior. O evento internacional está marcado para acontecer entre 16 e 17 de novembro, em Albufeira, Portugal.

