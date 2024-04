"Baba ovo de gringo", diz Neymar em uma publicação sobre Mbappé

Em uma postagem feita pela página no Instagram “fiqueiputomesmo_”, que elogiou Mbappé, o brasileiro Neymar, que é ex-companheiro do francês no PSG, deixou um comentário que está repercutindo nas redes sociais e veículos de comunicação.

“Baba ovo de gringo”, comentou Neymar na tarde desta terça-feira (16). A página então, fixou o comentário no post em que Mbappé foi caracterizado como "uma pessoa maravilhosa".

A postagem ainda traz um vídeo de Mbappé ajudando o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, em um momento em que teve câimbras durante o confronto contra o PSG, na quarta-feira passada (10), pelas quartas de final da Champions League.

O vídeo está acompanhado de uma legenda, na qual afirma que o jogador francês é visto como o vilão do futebol por causa de histórias mal contadas.

Veja:

