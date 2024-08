Bárbara Domingos avança para a final do individual geral de ginástica rítmica

Promessa de medalha nos Jogos de Paris, Bárbara apresentou boas séries na classificatória desta quinta-feira (8), e conquistou uma vaga inédita para o País na final do individual geral.

A ginasta começou as apresentações com a bola e o arco, ficando em 6º ao fim das primeiras rotações e encaminhando a vaga para a final. Voltando para as últimas séries do dia, ela se manteve bem no ranking, abrindo com a fita e encerrando com as maças. Bárbara se classificou em 8° no quadro geral, somando uma média de 129.750. A italiana Sofia Raffaeli foi a primeira nas classificatórias, com 139.100.

As classificatórias do individual geral da ginástica rítmica têm quatro rotações. Na primeira etapa desta manhã, as ginastas se revezaram entre as apresentações do arco e bola. Após um intervalo, elas voltaram para a segunda etapa, com as rotações das maças e fita. Das 24 atletas disputando essa etapa, apenas as dez melhores ginastas ao fim das séries se classificaram para a decisão, que será disputada na sexta-feira (9), às 8h30 (MS).

Agenda da ginástica rítmica

O conjunto do Brasil também é um forte concorrente à medalha. A equipe conquistou o ouro no Pan de Santiago e no Mundial de 2024. Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges representam o Brasil nas Olimpíadas de Paris.

As classificatórias do conjunto serão na sexta-feira (9), a partir das 6h (Horário de MS). Em seguida, acontece a final do individual geral, às 8h30 (MS).

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também