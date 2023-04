Bárbara Domingos ganha bronze na Copa do Mundo de ginástica rítmica

Pedro Molina, com informações do ge

A ginasta Bárbara Domingos entrou para a história neste domingo (2) ao faturar o primeiro bronze do Brasil durante uma prova individual em uma etapa da Copa do Mundo de ginástica rítmica, em Sófia, na Bulgária.

Ao som da música “Bad Romance”, de Lady Gaga, a brasileira recebeu a nota de 30,650 pontos, ficando atrás somente da uzbeque Takhmina Ikromova e da cazaque Elzhana Taniyeva, ambas empatadas com 30,900 pontos.

A ginasta já havia marcado história nesta sexta-feira (31) ao se tornar a primeira brasileira a se classificar para uma final individual de Copa do Mundo ao avançar para uma decisão do arco. Além disso, se tornou a primeira brasileira a entrar no Top 10 do individual geral em uma etapa de Copa do Mundo, neste sábado (1º).

Confira a performance que rendeu o bronze inédito à Bárbara:

A SÉRIE QUE VAI ENTRAR PRA HISTÓRIA! A primeira medalha da Ginástica Rítmica Individual do Brasil em Copas do Mundo!



Bárbara Domingos é bronze na fita!







Canal Olímpico do Brasil pic.twitter.com/44wAjxnn4V — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) April 2, 2023

