Barcelona defende título da Champions neste sábado contra o Lyon; veja onde assistir

Hoje (25), acontece a final da UEFA Champions League feminina, edição 23/24. Os protagonistas são o Barcelona, da Espanha, e o Lyon, da França. A partida acontece no Estádio de San Mamés, em Bilbao, município espanhol.

O Barcelona é o atual campeão da competição. E chegou a mais uma final após superar o Chelsea. A equipe comandada por Jonatan Giraldez perdeu o jogo de ida da semifinal para as inglesas por 1 a 0, e virou o placar na volta.

Já o Lyon derrotou o Paris Saint-Germain nas duas partidas, deixando 5 a 3 no placar agregado. O clube francês é o maior vencedor da Champions feminina, com oito troféus, e está em busca do nono. Já o Barcelona tenta o terceiro título e o bicampeonato consecutivo.

A final será transmitida pela TNT Sports, a partir das 11h30 (horário de Mato Grosso do Sul).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também