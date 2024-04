Barcelona feminino perde pela primeira vez na temporada

Pela semi final da Champions League feminina, o Chelsea venceu o Barcelona por 1 a 0, na casa das catalães, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Esta foi uma derrota histórica para o clube da Catalunha.

O Barcelona feminino não perdia em casa há cinco anos. E este foi o primeiro jogo na temporada 23/24 que a equipe não venceu, a última derrota foi em maio de 2023.

Com o resultado, o Chelsea abriu vantagem na disputa por uma vaga na final da Champions Feminina. A autora do único gol da partida foi Erin Cuthbert, aos 40 minutos do primeiro tempo, com assistência de Sjoeke Nüsken.

O jogo foi marcado por disputa e intensidade dos dois lados. O Barcelona poderá correr atrás do prejuízo no próximo sábado (27). Já o Chelsea só precisa de um empate para liquidar a passagem para a final da competição.

