Olimpíadas: Beatriz Dizotti é 1ª brasileira na final dos 1500m na história

A brasileira Beatriz Dizotti está na final do 1500m livre feminino das Olimpíadas de Paris. Ela é a primeira nadadora brasileira a conseguir o feito na prova, que entrou no programa olímpico nos Jogos de Tóquio 2020.

Dizotti se classificou em 7º entre as oito vagas, com tempo de 16min05s40. Ela ficou em terceiro na terceira e última bateria, e confirmou a sua presença na final.

A norte-americana Katie Ledecky terminou em primeiro, fazendo 15min47s43. Multimedalhista olímpica, ela foi ouro na prova em Tóquio e é dona dos recordes mundial e olímpico.

A final será disputada na próxima quarta-feira (31), a partir das 15h13 (horário de Mato Grosso do Sul). Para brigar por medalha, a brasileira precisa fazer a prova abaixo da casa dos 16 minutos.

A atleta de 24 anos está em sua segunda edição de Olimpíadas. Ela já foi medalhista de prata no Sul-Americano de 2022 e classificou para Paris com tempo de 16min13s02 na seletiva brasileira.

