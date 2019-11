Belmar Fidalgo recebe Super Praia de Vôlei neste final de semana

A praça esportiva Belmar Fidalgo, na região central de Campo Grande, recebe neste fim de semana o Super Praia MS de Vôlei com disputas nos naipes masculino e femino.

A competição tem início com 16 jogos pela fase classificatória, definindo os quatro melhores para as fases seguintes. As partidas vão ocorrer durante todo o sábado. No domingo, os jogos decisivos serão disputados a partir das 9h.

De acordo com a Federação Estadual de Voleibol, serão distribuídos premiação de R$ 2,4 mil, além de medalhas para os três melhores colocados.

Entram como favoritos ao título as duplas Dayane/Magda (Campo Grande/Bela Vista), Aline/Renata Correa (Campo Grande), Lucinha/Rose (Campo Grande), Marcio Jr/Maykon (Campo Grande), Guilherme/Jean (Campo Grande) e Gilson/Duda (Jardim/Campo Grande).

