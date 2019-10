Meninas do vôlei de MS conquistam 3º lugar no Brasileiro de Seleções

Com bom resultado, a equipe de vôlei Sub-18 feminino de Mato Grosso do Sul conquistou o 3º lugar no Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) que se encerrou neste domingo (13). O time campeão foi o Espírito Santo, que aproveitou o fator casa, no ginásio Poliesportivo Teodoro Schwambach, em Domingos Martins (ES), para vencer Roraima por 3 sets a 0 (25/18, 25/18 e 25/18).

O Espírito Santo garantiu um lugar na final com a vitória sobre Tocantins por 3 sets a 0 (25/16, 25/20 e 25/21). O time de Roraima passou na semifinal pela seleção de Mato Grosso do Sul por 3 sets a 2 (25/23, 25/19, 13/25, 18/25 e 15/12).

As duas equipes finalistas também já se garantiram na primeira divisão da categoria na próxima temporada. A terceira e última vaga ficará com o vencedor do duelo entre sul-mato-grossenses e tocantinenses, em partida preliminar à decisão.

Além do troféu a seleção espírito-santense garantiu o acesso para a primeira divisão em 2020, assim como as vice-campeãs. O terceiro lugar, que também sobe, foi o Mato Grosso do Sul, que bateu o time de Tocantins por 3 sets a 1 (16/25, 25/20, 25/13 e 25/20).

Ainda neste domingo aconteceram as partidas das disputas de posições intermediárias. A seleção do Sergipe ficou em quinto com a vitória de virada sobre o time do Piauí por 3 sets a 1 (17/25, 25/22, 25/20 e 25/13). A Bahia ficou com a sétima posição depois de vencer o Amapá por 3 sets a 2 (25/14, 22/25, 25/22, 21/25 e 15/12).

Classificação final

1° Espírito Santo

2° Roraima

3° Mato Grosso do Sul

4° Tocantins

5° Sergipe

6° Piauí

7° Bahia

8° Amapá

