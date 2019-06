Voleibol da capital disputa Jogos Escolares em Aquidauana

A delegação de Campo Grande – modalidade de voleibol – busca vitória nos Jogos Escolares da Juventude, na faixa etária de 12 a 14 anos, em Aquidauna. As competições iniciam nesta terça-feira (4) no município.



Os jogos acontecem até o dia 7 e a capital será representada pelo Colégio Alexandre Fleming, no time feminino, e pela Escola Municipal Iracema de Souza Mendonça, com a equipe masculina.



Os times selecionados pelos Jogos Escolares de 2018 receberam o apoio da Prefeitura de Campo Grande para participar da competição de 2019 que garante vaga para a Copa dos Campeões.



Na Copa dos Campeões competirão os três primeiros da primeira divisão e o primeiro da segunda divisão, em Três Lagoas, para então definir quem irá representar Mato Grosso do Sul na etapa Nacional. A equipe de Campo Grande compete com mais 26 municípios do estado.



Compõem a lista: Amambai, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde, Sonora, Três Lagoas, Vicentina, Anastácio e Aquidauana.



As competições ocorrem em quatro locais, no Ginásio Municipal de Aquidauana e Anastácio, Escola Falcão em Aquidauana e Escola Estadual Roberto Scaff de Anastácio.

