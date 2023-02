Benzema, Messi e Mbappé disputam prêmio de melhor jogador do mundo

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (10), os três finalistas para o prêmio The Best 2023, com a dupla de franceses Benzema e Mbappé concorrendo contra o craque argentino Leonel Messi. O vencedor será revelado no dia 27 de fevereiro, quando haverá a cerimônia de gala para a entrega do troféu.

A entidade decidiu incluir a Copa do Mundo no período analisado pelos votantes - e, assim, além de toda a temporada 2021/22, é levada em conta nos votos a primeira metade de 2022/23. Em outubro, Karim Benzema ficou com a Bola de Ouro, prêmio da revista France Football que não englobou a Copa.

Desta forma, o atacante do Real Madrid é visto como um forte candidato a levar o troféu, embora encontre em Messi um rival à altura - e, para muitos, o grande favorito.

Mbappé aparece na disputa como um nome que corre por fora. O astro francês se destacou na temporada passada e foi um dos grandes destaques da Copa do Mundo, na qual levou o troféu de artilheiro, marcando oito gols - dois deles na histórica decisão contra a Argentina.

Deixe seu Comentário

Leia Também