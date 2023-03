Bia Ferreira conquista bicampeonato Mundial de Boxe

Neste domingo (26), a baiana Beatriz Iasmim Ferreira venceu a final do Mundial de Boxe na manhã contra a colombiana Angie Valdez e se tornou a maior campeã mundial na história do Brasil.

Primeira brasileira a chegar a três finais de Mundiais, Bia Ferreira se tornou bicampeã do mundo na categoria 60 kg em Nova Delhi, na Índia.

A decisão teve domínio completo da brasileira, que recebeu notas favoráveis de 5 x 0, 4 x 1 e 5 x 0 nos três assaltos. Campeã em 2019 e vice-campeã em 2021, Bia Ferreira já entrou no ringue com a certeza de se tornar a única atleta do Brasil com três medalhas em Mundiais.

Beatriz Ferreira chegou à final de todos os grandes eventos do boxe mundial nos últimos quatro anos. Em 2019, ela venceu os Jogos Pan-Americanos de Lima e o Mundial na Rússia. Em 2021, Bia ficou com a prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio e repetiu o resultado no Mundial de Istambul em 2022.

A baiana de 30 anos mantém o grande momento com o título na Índia e chegará como uma das grandes favoritas para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Ela receberá uma premiação de 100 mil dólares pela medalha de ouro.

