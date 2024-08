Bia Haddad avança à final do WTA 250 de Cleveland e busca seu quarto título de simples

Bia Haddad está em uma final de simples pela primeira vez em 2024. Na noite de sexta-feira (24), a brasileira, 23ª do ranking mundial, venceu a tcheca Katerina Siniakova, 36ª, e se garantiu na decisão do WTA 250 de Cleveland.

O placar da semi foi de 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2. A briga pelo título será neste sábado (24), a partir de 14h30 (horário de Mato Grosso do Sul), contra a americana Mccartney Kessler, 98ª do mundo.

Caso vença, Bia chegará ao quarto título no circuito principal de simples. A brasileira venceu outros dois torneios do mesmo nível (250) de Cleveland, sendo Nottingham e Birmingham, em 2022. No ano passado, triunfou no WTA Elite Trophy, a maior conquista da carreira até agora. Em duplas, a tenista já tem sete taças de primeira linha.

O torneio estadunidense é o último compromisso da atleta antes do US Open. A adversária da brasileira na primeira rodada do Grand Slam será a armênia Elina Avanesyan, 51ª do mundo, em jogo marcado para a próxima terça-feira (27).

