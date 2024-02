Bia Haddad é derrotada por russa na semifinal do WTA de Abu Dhabi

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia foi derrotada pela russa Daria Kasatkina, neste sábado (10), por 2 a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6, pela semifinal do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Foram mais de 3 horas de duelo entre as atletas.

Na decisão, neste domingo (11), a russa enfrentará a vencedora do confronto entre a cazaque Elena Rybakina, cabeça de chave número 1 do torneio, e a russa Liudmila Samsonova.

Bia ainda entrará em quadra neste sábado, ao lado de Luisa Stefani, para disputar a semifinal de duplas. As brasileiras jogam contra as americanas Sofia Kenin e Bethanie Sands.

Kasatkina começou o jogo vencendo o primeiro set fazendo 6 a 3 na brasileira. No segundo set, Bia voltou firme para a partir e conseguiu fechar com parcial de 6 a 4. As duas brigavam ponto a ponto, levando a decisão para o tiebreak.

No set decisivo, prevaleceu o 'game winner' da russa, que abriu vantagem e finalizou a partir fazendo 7 a 2 no tiebreak e vencendo com parcial de 7 a 6.

