Bicampeão olímpico, Brasil perde para a Argentina e está fora dos jogos de Paris

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

Vencedor das edições de 2016 (Rio) e 2020 (Tóquio), o futebol masculino brasileiro perdeu para a Argentina e está fora da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França) em 2024.

A ausência do Brasil, atual bicampeão na mmodalidade, foi confirmada na noite deste domingo (11), após derrota de 1 a 0 para "os Hermanos" no estádio Brígido Iriarte, em Caracas na Venezuela, em partida válida pela última rodada do quadrangular final.

Como o Pré-Olímpico oferece apenas duas vagas para os Jogos de Paris. O Brasil ficou na 3ª posição, com apenas 3 pontos. Já a Argentina alcançou 5 pontos, ocupando momentaneamente a liderança e confirmando a classificação para Paris, quando falta ainda a disputa da partida entre o 2º colocado Paraguai (com 4 pontos) e a lanterna Venezuela (com 1 ponto).

Esta é a primeira vez nos últimos 20 anos que o Brasil fica fora de uma edição dos Jogos Olímpicos, após a ausência em Atenas em 2004.

Deixe seu Comentário

Leia Também