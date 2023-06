Bolsa Atleta e Bolsa Técnico batem recorde de inscritos com 1.423 candidatos

Ao todo, 1.423 pessoas se inscreveram nos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2023/2024. O número representa aumento de 50% em comparação ao último ano, quando 947 pleiteantes se inscreveram, de acordo com balanço do Cogeb (Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico).

Além disso, 2.258 pessoas se cadastraram na nova plataforma on-line, somando-se os que concluíram ou não o processo de inscrição. aos programas de incentivo do Governo de Mato Grosso do Sul, coordenados pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

O coordenador do Cogeb, Domingos Sávio da Costa, atribuiu o crescimento no número de inscritos a três fatores: a massificação de políticas públicas implantadas pelo Governo nos últimos anos, ampliando o número de pessoas praticando esporte; o aumento significativo no número de vagas e valor das bolsas destinadas a atletas e técnicos, além da implantação do novo sistema on-line de inscrição, que facilitou e democratizou o acesso.

“Percebemos que a Bolsa contribuiu para que Mato Grosso do Sul tenha mais atletas participando de competições importantes, nacional e internacionalmente”, destaca Domingos.

Ao todo, o programa contemplará 346 atletas e 38 técnicos nesta edição, com recursos mensais de R$ 331 mil e R$ 3,97 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses). Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

