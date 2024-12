Botafogo é eliminado da Copa Intercontinental com derrota histórica

Após ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Botafogo deu adeus à Copa Intercontinental ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Pachuca, do México, nas quartas de final, em partida realizada nesta terça-feira (10).

Os gols da equipe mexicana foram marcados por Idrissi, Deossa e Rondón, consolidando o resultado como a maior derrota de um clube brasileiro para equipes não europeias na história da competição.

Até então, o recorde negativo pertencia ao Internacional, derrotado pelo Mazembe por 2 a 0 em 2010, e ao Atlético Mineiro, que perdeu por 3 a 1 para o Raja Casablanca em 2013.

Outros casos de eliminações precoces de brasileiros incluem o Palmeiras, superado pelo Tigres por 1 a 0 em 2022, e o Flamengo, que caiu diante do Al-Hilal por 3 a 2 em 2023.

Além da marca histórica, o Botafogo também se tornou o primeiro clube brasileiro campeão da Libertadores a não avançar para as semifinais do torneio.

Após a eliminação, o elenco alvinegro retorna ao Brasil e entra oficialmente de férias no dia 12 de dezembro. A equipe se reapresenta em janeiro de 2025, quando começa a preparação para o Campeonato Carioca.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também