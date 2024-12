Após 29 anos, Botafogo é campeão do Brasileirão

Com vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo neste domingo (8), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo conquistou, depois de 29 anos, o título de Campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol 2024.





Os gols do Alvinegro foram marcados por Savarino, aos 36 do primeiro tempo, e Gregore, aos 46 da segunda etapa. Enquanto William Gomes marcou para o Tricolor.



A última vez que o carioca levantou a taça do Brasileirão foi em 1995. A equipe termina sua campanha com 79 pontos.



O Botafogo vive talvez a maior semana de sua gloriosa história, com um título de Campeão da Conmebol Libertadores conquistado no sábado (30/11) e agora o campeonato Brasileiro.

