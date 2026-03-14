Botafogo e Flamengo se enfrentam em clássico no Nilton Santos pela 6ª rodada do Brasileirão

Botafogo de Futebol e Regatas e Clube de Regatas do Flamengo entram em campo neste sábado (20h30), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O clássico carioca terá transmissão do Amazon Prime Video.

O Botafogo tenta se recuperar após a eliminação na terceira fase da Copa Libertadores da América. A equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Barcelona Sporting Club e acabou fora da competição continental. Depois do resultado, jogadores foram cobrados por integrantes da torcida organizada Fúria Jovem do Botafogo durante atividade realizada na quinta-feira.

No Campeonato Brasileiro Série A, o time alvinegro aparece nas últimas posições da tabela neste início de competição, embora tenha uma partida a menos em relação ao Flamengo. O clássico é visto como oportunidade para reagir diante da torcida.

Para o confronto, a comissão técnica deve promover alterações na equipe. O goleiro Raul, o volante Allan e o atacante Arthur Cabral são cotados para começar jogando. Com Cabral no comando do ataque, Matheus Martins tende a atuar novamente pelas pontas.

O zagueiro Nahuel Ferraresi também pode aparecer entre os titulares. Já o volante Cristian Medina, recém-regularizado, deve iniciar a partida como opção no banco.

Por outro lado, o Botafogo terá baixas no elenco. O zagueiro Kaio Pantaleão, o meia Santiago Rodríguez e o atacante Chris Ramos seguem em recuperação no departamento médico.

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