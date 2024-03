Botafogo faz clÃ¡ssico com Fluminense para buscar classificaÃ§Ã£o

Ainda sonhando com a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo visita o Fluminense, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (3) no estádio do Maracanã, tendo a obrigação de vencer.

Após golear o Aurora, da Bolívia, por 6 a 0 na última quarta-feira (28) pela 2ª fase prévia da Copa Libertadores, o Alvinegro de General Severiano pretende alcançar o mata-mata do Carioca. O Botafogo inicia a 11ª e última rodada da Taça Guanabara na 5ª posição com 17 pontos. Assim, para avançar precisa triunfar e torcer para que Vasco tropece diante da Portuguesa.

Do outro lado do gramado estará um Fluminense em êxtase com o recém-conquistado título da Recopa Sul-Americana, que veio graças a vitória de 2 a 0 sobre a LDU, do Equador, em um Maracanã lotado. Agora, novamente diante de sua torcida, o Tricolor das Laranjeiras, que já tem vaga garantida nas semifinais do Carioca, busca triunfar para fechar a Taça Guanabara na melhor posição possível.

A expectativa é de que o técnico Fernando Diniz mande a campo o que tem de melhor mesmo com o título recém-conquistado. Isso porque, após o clássico, o Tricolor terá uma semana cheia livre até o seu próximo compromisso pelo Carioca.

Porém, também existe a possibilidade de que o comandante do Tricolor opte por dar oportunidades na equipe titular a alguns dos novos contratados, como os meias Renato Augusto, Gabriel Pires e David Terans ou os atacantes Douglas Costa e Marquinhos

