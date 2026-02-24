Menu
Bragantino 'corta' zagueiro de partida e aplica multa por fala machista contra árbitra de MS

Gustavo Marques criticou a escalação de Daiane Muniz para o jogo contra o São Paulo, no dia 21, por ela ser mulher

24 fevereiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 24/02/2026 às 08h56
Falas machistas custaram caro ao zagueiro do BragantinoFalas machistas custaram caro ao zagueiro do Bragantino   (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O RB Bragantino anunciou nesta segunda-feira, dia 23, que o zagueiro Gustavo Marques está fora da partida desta quarta-feira, dia 25, contra o Athletico Paranaense, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Ele também teve 50% do salário cortado como forma de multa pelas falas machistas contra a árbitra sul-mato-grossense Daiane Muniz.

As falas em questão aconteceram logo após o duelo contra o São Paulo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, onde o time do interior foi eliminado. Ele teceu críticas à Federação Paulista de Futebol por escalar uma mulher para conduzir a partida.

"Primeiramente, quero falar da arbitragem porque não adianta jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Era nosso sonho chegar à semifinal, ou até à final, mas ela acabou com nosso jogo. Acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher", disse.

E continuou. "Todo respeito às mulheres do mundo, sou casado, tenho minha mãe, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres", declarou o zagueiro em entrevista após a partida para uma equipe de reportagem da emissora TNT.

Em nota, a equipe de Bragança Paulista afirmou que “o valor da multa será destinado para a ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina”.

O jogador foi duramente criticado pela Federação Paulista de Futebol, que decidiu levar as falas em forma de denúncia para instâncias superiores do esporte, como o STJD e, caso seja denunciado, pode pegar um gancho de 10 jogos, além de multa. O próprio Bragantino também condenou as falas machistas em nota no dia do episódio.

