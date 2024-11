Brasil é derrotado nos pênaltis na final do Sul-Americano Sub-20 de Futsal

No último domingo (03), a Seleção Brasileira de Futsal perdeu, nos pênaltis, a final do Sul-Americano Feminino Sub-20.

A final foi disputada contra a Seleção Colombiana Sub-20. O jogo terminou em 1 a 1 no tempo regular, e vencida pela Colômbia por 6 a 5 nos pênaltis.

Julia Namie representou o Mato Grosso do Sul na Seleção Brasileira, e balançou a rede três vezes ao longo da competição.

O Brasil tinha vencido cinco jogos e estava com 100% de aproveitamento no torneio. Com 24 gols marcados e nenhum sofrido.

