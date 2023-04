Brasil perde e Inglaterra conquista a Finalíssima Feminina

A Inglaterra se tornou a campeã da primeira edição da Finalíssima Feminina nesta quinta-feira (6) após ganhar da seleção Brasileira nos pênaltis por 4x2.

O jogo se encerrou com placar de 1x1, com um gol das inglesas aos 23 minutos e um brasileiro no último minuto da prorrogação.

A Inglaterra chegou a perder um pênalti, mas não foi o suficiente para garantir a vitória brasileira.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também