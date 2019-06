Brasil perde para França e o sonho do título é adiado

A Seleção Feminina do Brasil perde para as donas da casa por 2 a 1 e fica pelo caminho na briga do título da Copa do Mundo na França. O jogo das oitavas de final aconteceu neste domingo (23) e a vaga para a próxima fase foi decidida na prorrogação.

O primeiro tempo passou em branco, com as duas seleções buscando o gol, mas ambas não conseguiram uma boa finalização.

Os gols começam a aparecer no segundo tempo e que abriu o placar foi a França aos seis minutos. Diani passou por Tamires pela direita e cruzaou rasteiro. A bola passou por Barbara, e Gauvin, na pequena área, mandou para o gol.

Dez minutos depois o time brasileiro reagiu com Debinha que avançou pela esquerda e cruzou. A bola sobrou para Thaisa, que finalizou de canhota .

Prorrogação

Com o empate o jogo foi para prorrogação, e no segundo tempo a jogadora francesa Majri bate falta da direita, e Henry apareceu livre na pequena área para tocar no contrapé da goleira Barbara.

