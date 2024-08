Brasil perde para os EUA e é eliminado no vôlei masculino

Na tarde desta segunda-feira (05), a Seleção Brasileira de vôlei masculino enfrentou os Estados Unidos pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Os norte-americanos eliminaram os brasileiros por 3 sets a 1. Os Estados Unidos iniciaram vencendo, e levaram o primeiro set com o placar de 26 a 24.

No segundo set, os Estados Unidos chegaram a abrir 15 a 9 no placar, mas o Brasil conseguiu virar, vencendo por 30 a 28, empatando o quadro geral. No terceiro, os norte-americanos desempataram, deixando 2 a 1.

E no quarto e último set, o Brasil começou na frente, mas levou a virada, finalizando a partida em 25 a 19, deixando Anderson e companhia avançarem para a próxima fase, onde enfrentarão a Polônia.

Após a derrota brasileira, ficou decretada uma das piores campanhas da Seleção de vôlei das últimas quatro décadas dos Jogos Olímpicos.

