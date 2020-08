Brasileirão tem São Paulo e Corinthians neste domingo

Priscilla Porangaba, com informações do GE

A sexta rodada do Campeonato Brasileiro tem quatro jogos neste domingo (30), com destaque para o clássico entre São Paulo x Corinthians, a partir das 10h (de MS), no estádio do Morumbi.

O Tricolor vai a campo embalado pelas duas últimas vitórias e ocupando as primeiras colocações na tabela. O técnico Fernando Diniz não poderá contar com Daniel Alves, Arboleda, Vitor Bueno e Reinaldo. O time titular deve contar com Tiago Volpi; Igor Vinicius, Diego, Bruno Alves e Léo; Tchê Tchê, Hernanes, Paulinho Bóia e Gabriel Sara; Pablo e Luciano.

Do outro lado, o técnico Tiago Nunes não tem desfalques. O Corinthians deve iniciar o clássico com Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Ederson, Cantillo, Araos, Ramiro e Léo Natel; Jô.

O Brasileirão continua com Santos x Flamengo, na Vila Belmiro, e Coritiba x Sport, ambos a partir das 15h. O Atlético Goianiense recebe o Ceará às 17h.

A rodada foi aberta no sábado com Botafogo 0x2 Internacional, Fluminense 2x1 Vasco, Bahia 1x1 Palmeiras e Fortaleza 3x0 Red Bull Bragantino.

O Internacional lidera o Brasileirão, com 15 pontos, seguido por Vasco, São Paulo e Fluminense, todos com 10 pontos. Atlético-MG e Palmeiras têm 9 pontos. Fortaleza e Bahia somam 8 pontos e Santos e Grêmio fecham a primeira parte da tabela, ambos com 7 pontos.

Athletico-PR e Botafogo têm 6 pontos, acompanhados por Corinthians, Flamengo e Red Bull Bragantino, todos com 5 pontos. Goiás, Atlético-GO, Sport e Ceará têm 4 pontos. O Coritiba é o lanterna com 3 pontos.

Decisão

O domingo também definirá os campeões Gaúcho e Mineiro. No Rio Grande do Sul, o Grêmio recebe o Caxias pelo segundo jogo do Estadual, a partir das 15h. O Tricolor venceu o primeiro confronto e tem boa vantagem para chegar ao título.

No Mineirão, em Belo Horizonte, o Atlético pega o Tombense também com a vantagem do empate, depois de sair com vitória por 2 a 1 no jogo de ida. A decisão começa às 15h.

