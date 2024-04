Brasileiro é eleito "Jogador do Mês" da Premier League

O atacante brasileiro Rodrigo Muniz, que atualmente joga no Fulham da Inglaterra, foi eleito o “Jogador do Mês” da Premier League.

O atleta de 22 anos foi eleito o melhor jogador da competição do mês de março, e se emocionou ao receber o prêmio dos compatriotas Willian e Andreas Pereira.

Em um vídeo divulgado pelo Fulham, é possível ver a comemoração dos três brasileiros. “Parabéns! Player of the Month [jogador do mês, em inglês]”, disse Willian ao entregar o troféu. “Eu vou chorar, não sei o que dizer agora”, relatou Rodrigo.

O Fulham disputou quatro partidas da Premier League em março, todas com a presença de Rodrigo. Ele acumulou quatro gols e uma assistência no mês. Já durante a temporada 23/24, o jogador soma nove gols e uma assistência em 27 jogos.

O camisa 19 é o terceiro jogador do Fulham a receber o prêmio na história da Premier League, que assumiu o formato atual em 1992. Antes dele, o atacante Louis Saha, em agosto de 2001, e o goleiro Mark Schwarzer, em fevereiro de 2010, foram premiados.

O atacante foi revelado pelo Flamengo, e joga na Premier League desde 2021.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também