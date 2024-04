Brasileiro morre em acidente de paraquedas na Flórida

O paraquedista brasileiro, Giulianno Scotti, de 42 anos, morreu após colidir com outro profissional durante um salto de paraquedas na Flórida, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (01).

Ele era natural de Manaus, no Amazonas. De acordo com as investigações do Departamento de Polícia de DeLand - cidade onde aconteceu o acidente -, os dois profissionais colidiram no ar por volta das 14h (horário local).

O corpo de Giulianno foi localizado em um quarteirão de uma avenida de DeLand. As equipes de socorro tentaram salvá-lo, mas o brasileiro teve a morte declarada ainda no local.

Não há informação se o corpo do brasileiro será levado para Manaus. O segundo paraquedista, que não teve o nome divulgado, foi socorrido e teve apenas ferimentos leves.

