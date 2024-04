Brasileiros conquistam medalhas na Copa de ginástica artística

Hoje (20), dois atletas brasileiros conquistaram uma medalha, cada, na etapa de Doha da Copa do Mundo de ginástica artística.

Uma foi medalha de bronze nas barras assimétricas para Caio Souza, que está se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles, sofrida no final de 2023. A outra foi de bronze para Arthur Nory, na barra fixa.

O Brasil perdeu a chance de levar uma equipe completa para os Jogos Olímpicos Paris 2024 no fim do ano passado, quando o time ficou em 13º lugar no Mundial, que dava 12 vagas para a competição.

Diante da não classificação para as Olimpíadas, as conquistas individuais passaram a ser o objetivo para aumentar a equipe.

Diogo Soares já está garantido nos Jogos por ter ficado na 10º colocação na prova de individual geral do Campeonato Mundial.

Lembrando que, o Brasil pegou uma vaga extra por ser o 13º no Mundial por equipes, e esse lugar ainda não está concretizado. A Confederação Brasileira de Ginástica vai definir o nome deste classificado. Os favoritos para essa oportunidade são exatamente Arthur Nory e Caio Souza.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também