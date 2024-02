Brigas e incêndio suspendem a final da Supercopa do Chile

A final da Supercopa do Chile, entre o Huachipato e o Colo-Colo, era para acontecer hoje (12), mas foi suspensa. A partida teve a primeira paralisação ainda no primeiro tempo, por causa de conflito entre os torcedores do Colo-Colo com a segurança do estádio Nacional.

Alguns torcedores do Colo-Colo tentaram invadir o gramado, a segurança teve que intervir, gerando mais confusão.

Os jogadores tentaram conversar com a torcida para o jogo voltar a acontecer. Mas durante o intervalo, enquanto o Colo-Colo vencia por 2 a 0, outra confusão gerou um atraso de 15 minutos na volta para o segundo tempo.

Quando o jogo estava para retornar, um incêndio começou nas arquibancadas, fazendo com que o jogo fosse paralisado mais uma vez. Segundo o jornal La Tercera, o fogo começou com a torcida organizada La Garra Blanca, que acendeu sinalizadores e rojões dentro do estádio. O fogo danificou o Memorial de los Detenidos e Desaparecidos, uma homenagem as vítimas da didatura de Pinochet.

Segundo alguns jornais chilenos, os conflitos também tiveram motivação política. Pois haviam faixas espalhadas pelo estádio contra o ex-presidente Sebastián Piñera, que morreu na semana passada. O político foi homenageado com o um minuto de silêncio, o que revoltou a torcida organizada do Colo-Colo.

Em meio a tudo isso, a partida foi suspensa, e ainda não tem data para acontecer.

Veja o vídeo do incêndio:

#AHORA | Hinchas de Colo Colo queman el Estadio Nacional de Santiago de Chile en pleno partido ante Huachipato, por la Supercopa. pic.twitter.com/QnSICWamBo — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) February 12, 2024

