Câmeras confirmam que Daniel Alves ficou 15 minutos no banheiro com a vítima

O jogador Daniel Alves está detido em Barcelona desde a última sexta-feira (20). O atleta é acusado de agressão sexual por uma jovem espanhola de 23 anos. O crime teria acontecido em uma boate.

Daniel Alves, em uma das versões apresentadas à polícia chegou a afirmar que não conhecia a mulher e não teve contato com ela. No entanto, de acordo com imagens das câmeras da boate Sutton, o jogador passou 15 minutos com ela em um banheiro da área vip. As informações são do El Periodico.

Não há câmeras no banheiro da boate. As imagens, não divulgadas, mostram apenas a entrada e saída de ambos. A mulher procura um grupo de amigas e faz a denúncia no ato. A segurança da boate procura por Daniel Alves, mas ele já havia saído do local. A denunciante passou por exames que indicaram lesões características de um estupro.

A defesa do veterano admite que ele mudou a versão. Posteriormente, disse que, de fato, teve relações sexuais com a mulher, mas de forma consentida.

Devido às contradições em seu depoimento e do risco de fuga, a juíza Maria Concepción Canton Martín determinou a prisão provisória do jogador sem fiança.

Deixe seu Comentário

Leia Também