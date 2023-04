Campeão geral: MS conquista 109 medalhas na fase regional do Brasileiro de Judô

Mato Grosso do Sul consagrou-se, pelo segundo ano consecutivo, campeão geral do Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV. Neste fim de semana, em Brasília, os atletas sul-mato-grossenses conquistaram 109 medalhas, sendo 39 ouros, 30 pratas e 40 bronzes. A delegação estadual foi composta por 163 atletas, 85 homens e 78 mulheres, além de 16 técnicos.

A competição levou 778 judocas aos tatames do Ginásio do Cruzeiro, representando o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins.

As disputas aconteceram nas classes sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior, nas categorias de peso superligeiro, ligeiro, leve, meio-leve, meio-médio, médio, meio-pesado, pesado e superpesado.

O Distrito Federal terminou na segunda colocação geral, com 86 medalhas (29 ouros, 19 pratas e 38 bronzes).

Mato Grosso fechou o pódio da competição, ao somar 52 medalhas (8 ouros, 13 pratas e 31 bronzes). As demais posições foram: Goiás em quarto, com 36 (3, 11 e 22); Rondônia em quinto, com 21 (1, 7 e 13) e Tocantins em sexto, conquistando seis bronzes.

Além de terem somado pontos no ranking nacional da CBJ, os melhores atletas do Região IV já asseguraram vaga para as fases finais do Campeonato Brasileiro de cada um das classes etárias.

