Campeão mundial com o Flamengo em 1981, Marinho é agredido em Londrina

O ex-zagueiro Marinho, que defendeu o Flamengo no mundial de 1981, na qual o clube carioca foi consagrado campeão, vai passar por uma cirurgia no maxilar amanhã (27), no dia do seu aniversário de 69 anos, após ser agredido em Londrina, onde mora.

De acordo com o filho dele, Mario Caetano Neto, Marinho entrou em uma casa por engano, porque ele esqueceu qual era a sua residência devido sequelas de dois AVCs (Acidente Vascular Cerebral) sofridos há cerca de um ano, e foi agredido pelas pessoas que estavam lá. O resultado da agressão foi lesão no maxilar e fissuras.

“Tenho quase certeza de que ele acabou se confundindo. Meu pai seria incapaz de entrar em uma residência ou fazer alguma situação. Ele sempre foi do bem”, afirmou Mario Caetano. O ex-jogador está internado no Hospital Universitário de Londrina. Segundo os médicos, o quadro de Marinho é estável.

Marinho foi revelado pelo Londrina, mas também atuou pelo Flamengo, de 1980 a 1984, fazendo parte de uma das gerações mais vitoriosas do clube. E no São Paulo, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 1977. Ele foi convocado duas vezes para a Seleção Brasileira.

O ex-jogador foi homenageado pelo Flamengo, em maio de 2022, com um busto de presente na entrada da sede da Gávea.

