Campeonato Sul-Mato-Grossense: Coxim vence o Costa Rica e assume vice-liderança

No último sábado (10), o Coxim venceu o Costa Rica por 1 a 0, e tomou a vice-liderança do atual campeão estadual. A partida, válida pela 5ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A, foi disputada no Estádio Laertão.

O único gol da partida saiu aos 20 minutos do primeiro tempo com Gustavo Henrique, que recebeu assistência de Cleiton Drexler.

As duas equipes voltam ao campo no próximo domingo (18), pela sexta rodada, ambos as 15h, sendo que o Coxim encara a Portuguesa, fora de casa, no Sotero Zárate. Já o Crec encara o Náutico, em casa, no Laertão.

