Campo Grande é palco da primeira etapa dos Jogos da Melhor Idade de MS

Campo Grande foi escolhida como sede da primeira etapa dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul. O evento é aberto ao público e tem previsão de reunir mais de 700 pessoas.

Nesta etapa serão disputadas nove modalidades individuais e em duplas. O atletismo terá provas no Parque Olímpico Ayrton Senna. Já damas, dança de salão, dominó, malha, sinuca, tênis de mesa, truco e xadrez ocorrerão no Espaço Expo do Shopping Bosque dos Ipês.

Ao todo, a competição receberá delegações de 35 municípios: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Campo Grande, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Juti, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina, Naviraí, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

Os Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul objetivam instrumentalizar os municípios de Mato Grosso do Sul e sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa, proporcionando canais de comunicação, o convívio social, a promoção da autoestima, troca de experiências com as demais gerações, contribuindo para a qualidade de vida.

A iniciativa quer oportunizar a participação de pessoas idosas em eventos esportivos do Estado de Mato Grosso do Sul.

