Campo Grande será palco da 'Taça Brasil de Futsal Sub-15' neste fim de semana

Neste fim de semana começa a 26ª Taça Brasil de Clubes Sub-15 Masculino – Divisão Especial, competição de futsal que será realizada em Campo Grande, entre 9 a 15 de julho, reunindo times como Vasco da Gama, Sport e Remo durante sete dias no Ginásio Guanandizão.

Representando Mato Grosso do Sul, duas equipes entram em quadra em busca do título dentro de casa, Juventude AG/Bayern e AAEP/TIC TAC, integrantes do grupo A e C, respectivamente.

Os primeiros jogos, neste domingo (9), já estão definidos, conforme cronograma divulgado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), organizadora do evento. Confira:

12h30 - Uirapuru (MT) x late/PROCAMPUS (PI);

14h - Drummond/Pref. Cianorte (PR) x A.A.B.F./Maranhão Futsal (MA);

15h30 - A. Brisas Futebol Clube (GO) x Vasco da Gama (RJ);

17h - APAMA Futsal (SC) x Clube Campestre (PB);

18h30 - Juventude AG/Bayern (MS) x Clube do Remo (PA);

20h - AAEP/TIC TAC (MS) x Sport Club do Recife (PE).

Ao todo, 16 equipes desembarcam na capital para disputas no formato de grupos, separados em A, B e C, com cinco times em cada, na etapa classificatória, jogando no sistema de rodízio simples, ou seja, todos contra todos dentro de cada grupo.

Se classificam para a semifinal, o primeiro colocado de cada grupo e o melhor índice técnico (maior quociente da divisão do número de pontos ganhos pelo número de jogos) entre os segundos colocados dos três grupos. Os vencedores se enfrentam na grande final, no dia 15 de julho, às 9h.

