Campo-grandense Yeltsin Jacques disputa prova hoje no Parapan-Americano

Representando o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos 2023, sediados em Santiago, no Chile, o campo-grandense Yeltsin Jacques disputa nesta terça-feira (21), a final dos 5.000 metros da classe T11 (atletas com deficiência visual) às 14h06 (horário de MS).

Yeltsin chega na Parapan após conquistar o ouro nos 1.500 metros e o bronze nos 5.000 metros no Campeonato Mundial de Paris, em julho deste ano.

O atleta de Mato Grosso do Sul se diz preparado para a primeira prova na competição continental. “Bastante ansioso e feliz por estar aqui, na última competição da temporada, recuperado da lesão e com título no Mundial. Dormi bem, estou bem alimentado e descansado, pronto para a prova de hoje. Sabemos que será uma prova dura, de bastante volume”, ressalta o fundista. Na capital chilena, o sul-mato-grossense correrá ao lado dos atletas-guia Edelson Ávila e Guilherme Ademilson Santos

“Nas últimas sete semanas, durante treinamento na Bolívia, conseguimos intensificar o volume. Chegamos a 150 quilômetros percorridos numa semana, o que é muito bom e dá confiança para correr os 5.000 metros agora no Parapan. Agora, vamos em busca da medalha, para a gente comemorar nesse fim de ano. Eu e os guias estamos prontos”, finaliza Yeltsin, que busca o tricampeonato nos Jogos (Toronto-2015 e Lima-2019).

Beneficiário do Bolsa Atleta, programa do Governo de Mato Grosso do Sul administrado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania),

A disputa será realizada no Centro Atlético Mario Recordón, no Estádio Nacional, e terá transmissão ao vivo pelo SporTV 3 e também no canal oficial do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) no YouTube ( clique aqui para acessar ).

A próxima competição será a semifinal dos 1.500 metros, na sexta-feira (24), às 16h30 (horário de MS) e a final às 17h30 de sábado (25).

