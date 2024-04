Campo-grandenses ficam no pódio da 1º etapa do Estadual de vôlei de praia

Bela Vista foi sede da 1º etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia, realizado desde a última quinta-feira (11) até domingo (14). Na categoria adulta, 34 duplas participaram do torneio, sendo 12 femininas e 22 masculinas

De Campo Grande, Jean e Anthony foram os vencedores da categoria adulto masculina, após vencerem Cadu e Marlon por 2 sets a 0.

No feminino, Magda e Day também venceram por 2 sets a 0. A próxima etapa para a categoria adulta está marcada para junho, e acontecerá em Campo Grande. No mês seguinte, será a disputa das categorias de base.

O circuito também teve partidas do Sub-17 e do Sub-19. Na primeira categoria, participaram 14 duplas femininas e 14 masculinas. Já na segunda, foram 14 compostas por meninas e 18 por meninos.

